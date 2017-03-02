Суд в Молдове арестовал судью Чауса

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус арестован на 15 суток

Суд в Молдове арестовал бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на 15 суток. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

По его словам, документы на экстрадицию Чауса направлены в Генпрокуратуру, которая должна передать их молдавской стороне с просьбой о выдаче.

Согласно информации пресс-службы НАБУ, окончательное решение будет принимать суд Молдовы.

Ранее Чаус был задержан в Молдове.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили на взятке $150 тыс судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Он не был задержан или взят под стражу, поскольку, согласно Конституции, имеет судейский иммунитет.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус может находиться в аннексированном Россией Крыму.

21 октября стало известно, что украинское бюро Интерпола подало запрос в центральный офис ведомства на предмет объявления беглого судьи в международный розыск.

Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.

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