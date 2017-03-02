Дело Майдана: ГПУ разрешили доступ к камерам наблюдения у Рады

Печерский райсуд Киева разрешил следователям доступ к камерам видеонаблюдения, а также к записывающим устройствам, другому оборудованию и документации

Печерский районный суд Киева разрешил следователям Генпрокуратуры доступ к камерам видеонаблюдения возле здания Верховной Рады в рамках расследования в уголовном производстве о событиях на Майдане. Соответствующее определение суда от 23 февраля 2017 года опубликовано в Едином реестре судебных решений.



Согласно тексту документа, следствию разрешен временный доступ к камерам видеонаблюдения за прилегающей территорией возле административных зданий парламента на улицах Садовой, 3-а; Грушевского, 5 и 18/2; Шелковичной, 2 и 4; Липской, 3; Институтской, 8.



Также разрешен доступ к устройствам, записывающим видео с этих камер, техническому оборудованию и программному обеспечению (ПО), позволяющим управлять камерами и просматривать видео с них, с возможностью снятия копий видеозаписей за 30 ноября 2013 года, 22 января и 18-20 февраля 2014 года.



Кроме того, Генпрокуратуре разрешили доступ к: оборудованию и ПО, с помощью которых можно установить информацию о серверах, а также каналы связи, IP-адреса, по которым данные с каждой камеры наблюдения передаются на серверы; документам, которыми определены ответственные за указанную систему видеонаблюдения; журналам учета входящей и исходящей документации аппарата Рады за период с 30 ноября 2013-го по настоящее время; технической документации на камеры видеонаблюдения, которые были установлены по вышеупомянутым адресам и работали с ноября 2013-го по февраль 2014-го, но сейчас выведены из системы.



Суд также разрешил получение (изъятие) вышеуказанной информации на цифровых носителях и надлежащим образом заверенных копий указанных документов для приобщения к материалам уголовного производства.

Читайте также: ГПУ показала инфографику по расследованиям событий на Майдане



Срок действия определения - один месяц со дня его вынесения следственным судьей (с 23 февраля 2017 года).



"В случае невыполнения постановления… суд по ходатайству стороны уголовного производства… имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска согласно положениям Уголовного процессуального кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - сказано в документе.

19 февраля 2017 года волонтеры группы Jus Talionis опубликовали видеореконструкцию расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014-го в промежутке 08:53-11:00 утра, собранную с разных камер. На видео синхронизированы четыре камеры видеонаблюдения и большое количество видео- и фотоматериалов от более чем сотни авторов.

По данным волонтеров, в указанный временной промежуток были убиты 45 из 48 участников Майдана, погибших в тот день, и двое силовиков.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.