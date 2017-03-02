Порошенко призвал ЕС наказать Москву новыми санкциями

Президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обсудили обострение ситуации в районе Авдеевки

Эскалация в Донбассе, признание документов террористов ЛНР и ДНР, присвоение украинских предприятий - очередное свидетельство агрессии РФ против Украины, которое требует новых санкций со стороны ЕС. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил ведущую роль Германии в консолидации европейских усилий в вопросе защиты украинского суверенитета от российской агрессии, что является залогом восстановления стабильности в Европе.

Стороны детально обсудили обострение ситуации в районе Авдеевки, вызванной обстрелами российских боевиков.

"Президент Украины отметил важность сохранения санкций против РФ и их усиления. Глава государства подчеркнул, что спровоцированная боевиками новая эскалация насилия в Донбассе, признание документов так называемых ЛНР и ДНР, присвоение украинских предприятий является очередным свидетельством агрессии России против Украины и требует задействования новых санкционных инструментов со стороны ЕС", - сказано в сообщении.

Порошенко поблагодарил Габриэля за вклад Германии в принятие недавних решений относительно разблокирования процесса введения безвизового режима для украинцев. Глава МИД ФРГ заверил в поддержке скорейшего внедрения безвизового режима.

Порошенко и Габриэль также отметили положительную динамику укрепления экономического партнерства между Украиной и ФРГ.

Зигмар Габриэль находится с визитом в Киеве. На встрече с главой МИД Павлом Климкиным он заявил, что война в Донбассе касается всей Европы, и поддержка мирного процесса - это не благотворительность, а вопрос безопасности самих европейцев.

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