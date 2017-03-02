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Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины - журналист

02.03.2017 19:44
На заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС послы ЕС утвердили текст закона о визовой либерализации для Украины
Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины - журналист

Послы Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС утвердили текст законодательного предложения предоставить Украине безвизовый режим. Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Еще один раунд утверждения необходим в Комитете Европарламента по вопросам свобод и непосредственно на пленарном заседании ЕП" - написал он.

28 февраля в ЕС успешно прошли трехсторонние переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев.

Окончательно утвердить резолюцию должен Совет ЕС. Ожидается, что безвизовый режим для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

Читайте также: В Европарламенте назвали дату рассмотрения безвизового режима

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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