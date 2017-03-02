Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины - журналист
Послы Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС утвердили текст законодательного предложения предоставить Украине безвизовый режим. Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Еще один раунд утверждения необходим в Комитете Европарламента по вопросам свобод и непосредственно на пленарном заседании ЕП" - написал он.
EU ambs have endorsed visa lib for #Ukraine. One more round of approval needed after vote in the EP's civil lib committee & in EP plenary- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 марта 2017 г.
28 февраля в ЕС успешно прошли трехсторонние переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев.
Окончательно утвердить резолюцию должен Совет ЕС. Ожидается, что безвизовый режим для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.
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