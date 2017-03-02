В Феофании НАБУ и САП задерживают Насирова
02.03.2017 21:54
В больнице Феофания детективы НАБУ проводят задержание главы ГФС Романа Насирова
В больнице Феофания детективы Национального антикоррупционного бюро проводят задержание главы Госфискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщил депутат Сергей Лещенко.
"Сейчас в Феофании НАБУ задерживает Насирова. Ему вменяют реструктуризацию для Онищенко", - сообщил он.
Источники LIGA.net подтвердили, что сотрудники НАБУ и прокурор САП находятся в Феофании. Там, по их данным, сейчас якобы на лечении находится и Насиров.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:11
-
18:56
-
14:19
-
18:25
-
17:57
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 19512
- 13416
- 12891
- 12428
- 11211
Новости партнеров