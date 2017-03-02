USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Феофании НАБУ и САП задерживают Насирова

02.03.2017 21:54
В больнице Феофания детективы НАБУ проводят задержание главы ГФС Романа Насирова
В Феофании НАБУ и САП задерживают Насирова

В больнице Феофания детективы Национального антикоррупционного бюро проводят задержание главы Госфискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщил депутат Сергей Лещенко.

"Сейчас в Феофании НАБУ задерживает Насирова. Ему вменяют реструктуризацию для Онищенко", - сообщил он.

Источники LIGA.net подтвердили, что сотрудники НАБУ и прокурор САП находятся в Феофании. Там, по их данным, сейчас якобы на лечении находится и Насиров.




Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 