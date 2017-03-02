В Феофании НАБУ и САП задерживают Насирова

В больнице Феофания детективы НАБУ проводят задержание главы ГФС Романа Насирова

В больнице Феофания детективы Национального антикоррупционного бюро проводят задержание главы Госфискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщил депутат Сергей Лещенко.

"Сейчас в Феофании НАБУ задерживает Насирова. Ему вменяют реструктуризацию для Онищенко", - сообщил он.

Источники LIGA.net подтвердили, что сотрудники НАБУ и прокурор САП находятся в Феофании. Там, по их данным, сейчас якобы на лечении находится и Насиров.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.