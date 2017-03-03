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В Крыму продили арест украинцу Владимиру Балуху

03.03.2017 04:17
Балух, который в 2013 году установил на своем доме украинский флаг, подозревается в якобы хранении боеприпасов
В Крыму продили арест украинцу Владимиру Балуху
Владимир Балух (фото - hromadske.ua)

Украинца Владимира Балуха российские оккупанты в Крыму оставили под стражей до 4 июня. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что продление срока  необоснованное и свидетельствует о фабрикации уголовного дела по политическим мотивам. 

8 декабря, в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму оккупанты провели обыски в домах Балуха и его матери. После этого крымчанина задержали.

Позже Балуху, известному своей проукраинской позицией, российские оккупанты предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. 

Он сам эти обвинения отвергает.

Балух ранее неоднократно подвергался преследованию со стороны оккупационных властей как в административном, так и уголовном порядке. Над крышей его дома с декабря 2013 года висит украинский флаг.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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