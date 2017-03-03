В Крыму продили арест украинцу Владимиру Балуху
Украинца Владимира Балуха российские оккупанты в Крыму оставили под стражей до 4 июня. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Отмечается, что продление срока необоснованное и свидетельствует о фабрикации уголовного дела по политическим мотивам.
8 декабря, в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму оккупанты провели обыски в домах Балуха и его матери. После этого крымчанина задержали.
Позже Балуху, известному своей проукраинской позицией, российские оккупанты предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Он сам эти обвинения отвергает.
Балух ранее неоднократно подвергался преследованию со стороны оккупационных властей как в административном, так и уголовном порядке. Над крышей его дома с декабря 2013 года висит украинский флаг.
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