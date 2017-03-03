В Крыму продлили арест украинцу Владимиру Балуху

Балух, который в 2013 году установил на своем доме украинский флаг, подозревается в якобы хранении боеприпасов

Украинца Владимира Балуха российские оккупанты в Крыму оставили под стражей до 4 июня. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.



Отмечается, что продление срока необоснованное и свидетельствует о фабрикации уголовного дела по политическим мотивам.



8 декабря, в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму оккупанты провели обыски в домах Балуха и его матери. После этого крымчанина задержали.



Позже Балуху, известному своей проукраинской позицией, российские оккупанты предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.



Он сам эти обвинения отвергает.



Балух ранее неоднократно подвергался преследованию со стороны оккупационных властей как в административном, так и уголовном порядке. Над крышей его дома с декабря 2013 года висит украинский флаг.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.