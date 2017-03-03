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По материалам НАПК открыты дела против шести партий - Корчак

03.03.2017 04:44
Из-за недостоверной информации в отчетах партий полиция открыла уголовные производства
По материалам НАПК открыты дела против шести партий - Корчак
Наталья Корчак

Управление Национальной полиции в Киеве открыло шесть уголовных дел против руководителей шести политических партий по материалам обращений НАПК. Об этом сообщила глава агентства Наталья Корчак на странице в Facebook.

Это партии "Самоврядна Українська Держава", "Зеленые", "Власна Сила", "Партия свободных демократов", "Политическое объединение "Прямое действие" и Коммунистическая партия Украины.

НАПК нашла недостоверные ведомости в отчетах этих партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал прошлого года. 

Такие действия регулирует ст.159-1 УК (подача заведомо недостоверных ведомостей в отчете партии). 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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