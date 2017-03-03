По материалам НАПК открыты дела против шести партий - Корчак

Из-за недостоверной информации в отчетах партий полиция открыла уголовные производства

Управление Национальной полиции в Киеве открыло шесть уголовных дел против руководителей шести политических партий по материалам обращений НАПК. Об этом сообщила глава агентства Наталья Корчак на странице в Facebook.



Это партии "Самоврядна Українська Держава", "Зеленые", "Власна Сила", "Партия свободных демократов", "Политическое объединение "Прямое действие" и Коммунистическая партия Украины.



НАПК нашла недостоверные ведомости в отчетах этих партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал прошлого года.



Такие действия регулирует ст.159-1 УК (подача заведомо недостоверных ведомостей в отчете партии).



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.