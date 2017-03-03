Пятерым экс-беркутовцам продлили арест на 60 суток

Суд решил, что есть риски пребывания обвиняемых на свободе, и удовлетворил ходатайство прокуратуры

Святошинский районный суд продлил срок содержания под стражей пятерых экс-беркутовцев. Об этом сообщает УНИАН.



Аброськин, Зинченко, Маринченко, Тамтура и Янишевский будут под арестом еще 60 суток - до 30 апреля.



Суд в своем решении отметил, что риски пребывания обвиняемых на свободе не исчезли, поэтому им нельзя изменить меру пресечения на более мягкую.

В начале февраля Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому беркутовцу Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест.

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