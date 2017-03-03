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США призвали Россию освободить политзаключенных украинцев

03.03.2017 06:51
Представитель США в ОБСЕ призвала российские власти прекратить удерживать украинцев по политическим мотивам
США призвали Россию освободить политзаключенных украинцев
Кейт Бернс

США призывают Россию освободить украинцев Николая Семену, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Костенко и других политзаключенных. Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, передает Укринформ.

Бернс призвала российские власти отказаться от ошибочных обвинений против журналиста Семены, который предстал перед судом в РФ без присутствия международных наблюдателей. 

Представитель США напомнила также о других украинцах, которых удерживают в России по политическим мотивам. В частности, это крымчане Сенцов, Кольченко и Костенко, которые находятся в отдаленных российских колониях. 

Россия систематически дискриминирует этнических украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму, подчеркнула Бернс.

21 октября 2016 года сообщалось, что государство-агрессор отказалось передать Украине Сенцова и Кольченко. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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