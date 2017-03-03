США призвали Россию освободить политзаключенных украинцев

Представитель США в ОБСЕ призвала российские власти прекратить удерживать украинцев по политическим мотивам

США призывают Россию освободить украинцев Николая Семену, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Костенко и других политзаключенных. Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, передает Укринформ.



Бернс призвала российские власти отказаться от ошибочных обвинений против журналиста Семены, который предстал перед судом в РФ без присутствия международных наблюдателей.



Представитель США напомнила также о других украинцах, которых удерживают в России по политическим мотивам. В частности, это крымчане Сенцов, Кольченко и Костенко, которые находятся в отдаленных российских колониях.



Россия систематически дискриминирует этнических украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму, подчеркнула Бернс.

21 октября 2016 года сообщалось, что государство-агрессор отказалось передать Украине Сенцова и Кольченко.

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