НАПК: В судах находится 43 дела по нарушению финотчетности партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции просит суд оштрафовать 43 политические партии за нарушение финансовой отчетности

Сейчас 43 протокола о привлечении уполномоченных лиц от партий к админответственности приняты к рассмотрению райсудами Киева. Материалы в судебные инстанции были переданы Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК согласно результатам заключений по отчетам политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Протоколы составлены в соответствии со статьей 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение установленного законом порядка предоставления или получения вклада в поддержку партии, нарушение установленного порядка предоставления или получения госфинансирования уставной деятельности политической партии, а также статьей 212-21 КУаАП - нарушение установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или представления финотчета, оформленного с нарушением установленных требований.

Как отмечают в Департаменте по предупреждению политической коррупции Национального агентства, протоколы составлены на имя уполномоченного лица от политической партии, которой, согласно поданных отчетов, является председатель или заместитель, руководитель департамента или бухгалтер политической партии.

Среди партий-правонарушителей - партия Михаила Бродского Свободных демократов, партия Леонида Кожары Социалисты, партия Аллы Шлапак Социальная справедливость, партия Наталии Витренко Прогрессивная социалистическая партия Украины, партия Николая Катеринчука Европейская партия Украины, партия Александра Омельченко Украинская партия Единство и другие.

В соответствии с действующим законодательством, руководители политических партий несут административную и уголовную ответственность, предусмотренную за нарушение установленного порядка или сроков представления отчетов политических партий, представление заведомо недостоверных сведений в отчетах политических партий, нарушение порядка предоставления или получения взносов, нарушение порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

Нарушение статьи 212-21 КоАП влечет за собой наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Нарушение статьи 212-15 КУоАП предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафа на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 100 до 130 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона.

Ранее глава агентства Наталья Корчак сообщила, что управление Национальной полиции в Киеве открыло шесть уголовных дел против руководителей шести политических партий по материалам обращений НАПК.

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