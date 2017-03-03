У Насирова говорят об операции, следователи сомневаются

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подождет заключения врачей о состоянии руководителя ГФС

По данным защиты подозреваемого следователями НАБУ и САП в коррупции руководителя фискальной службы Романа Насирова, со вчерашнего вечера ему стало хуже. Об этом утром сообщил канал 112 Украина со ссылкой на данные адвоката главы ГФС.

"Нам звонил адвокат Насирова и сказал, что его состояние ухудшилось, он сейчас находится в операционной, ему делают операцию", - сообщили в эфире.

Информация о том, что Насирову, которому ранее был поставлен диагноз инфаркт, потребовалось срочное оперативное вмешательство, пока не подтверждена врачами больницы Феофания.

В Facebook-группе Bihus выложили фото, как Насирова везут на каталке "на процедуры" в сопровождении детективов НАБУ и его адвокатов.

Фото: facebook.com/bihus.info

Тем временем в эфире того же канала директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что госпитализация подозреваемых в коррупции чиновников "стала исторической традицией".

"По поводу направления в больницу я не хочу комментировать, пусть врач дает заключение", - сказал он, добавив, что в дальнейших действиях ведомства будут отталкиваться от мнения врачей.

Читайте также: Антикоррупционная прокуратура будет требовать ареста Насирова

Вчера, 2 марта 2017 года, глава фискальной службы Роман Насиров срочно слег в госбольницу Феофания - в сопровождении следователей НАБУ и САП. Вчера правоохранители обыскивали здания ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия. В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень. НАБУ вручило ему подозрение.

Читайте также: Вызов Порошенко. Почему НАБУ взялось за Насирова и чем это грозит

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.