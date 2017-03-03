Сытник: Задержание Насирова сопровождалось провокациями

Усилиями САП, детективов и прокуроров собраны достаточные доказательства того, что в действиях должностных лиц ГФС усматриваются признаки преступления

Прокуратура будет просить для для председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова меру пресечения взятие под стражу. Об этом сообщил на брифинге глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Прокуратура намерена просить меру пресечения взятие под стражу, также прокуратура будет настаивать на отстранении Насирова от исполнения должностных обязанностей", - сказал он.

"Вчера состоялось задержание (Насирова, - ред.) и, как видим, это сопровождается симуляциями, провокациями, манипуляциями", - сказал он.

Сытник напомнил, что летом 2016 года Верховная Рада приняла решение о снятии иммунитета с народного депутата Александра Онищенко. На том же заседании был поднят вопрос об оценке действий руководства Укргаздобычи и Государственной фискальной службы. Также он напомнил, что недавно были задержаны два топ-чиновника, действующий и бывший, предприятия Укргаздобыча. Параллельно проводилось расследование по неправомерным действиям фискальной службы.

"По результатам этой работы вчера работниками антикоррупционной прокуратуры было согласовано подозрение, которое было подготовлено детективами, было проведено задержание главы фискальной службы и ему было объявлено подозрение", - сказал он.

Сытник отметил, что усилиями САП, детективов и прокуроров были собраны достаточные доказательства того, что в действиях должностных лиц фискальной службы усматриваются признаки преступления.

Читайте также: Вызов Порошенко. Почему НАБУ взялось за Насирова и чем это грозит

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.