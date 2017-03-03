Дело Насирова: НАБУ предупредило о последствиях за симуляцию

По газовому делу беглого народного депутата Александра Онищенко уже был установлен факт симуляции болезни одним из фигурантов - Валерием Постным, и это учли при избрании меры пресечения подозреваемому. Об этом на брифинге по делу главы ГФС Романа Насирова сообщил директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопросы о прецедентах с разоблачением возможных симуляций.

"Если говорить о состоянии здоровья подозреваемого (Насирова, - ред.), мы проводили экспертизу по Постному, и экспертиза четко установила, что он симулирует плохое состояние здоровья, и это было учтено при избрании меры пресечения. Естественно, если будут попытки подделать медицинские документы или внести в них заведомо неправдивые данные, и это будет установлено, мы будем реагировать в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Вчера, 2 марта 2017 года, глава фискальной службы Роман Насиров срочно слег в больницу Феофания - в сопровождении следователей НАБУ и САП. В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень. НАБУ вручило ему подозрение, а САП будет требовать ареста.

Летом 2016 года фигуранта газового дела Валерия Постного, несмотря на "болезненное состояние", арестовали и взяли под стражу по решению Соломенского райсуда с размером залога в 1,5 млн грн.