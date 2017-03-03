От СБУ через суд потребуют рассекретить декларации сотрудников
В понедельник, 6 марта, в кризисном медиа-центре общественная организация Центр противодействия коррупции расскажет об иске к СБУ за засекречивание и непредставление электронных деклараций всех должностных лиц службы в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится в пресс-релизе антикоррупционеров.
Инициаторы иска будут требовать от СБУ рассекречивания и подачи в реестр деклараций руководства Службы.
По результатам первой волны декларирования выяснилось, что сотрудники СБУ не подали электронные декларации в НАПК. В СБУ заявили, что такая информация - государственная тайна. Эти декларации были опубликованы в неизвестной системе, доступ к которой не имеет никто, кроме самих сотрудников СБУ, отметили антикоррупционеры.
НАПК также не имеет доступа к декларациям СБУ, так как агентство до сих пор не получило спецразрешение на работу с гостайной.
В ЦПК такие действия СБУ и НАПК считают прямым нарушением антикоррупционного законодательства и требуют обнародования деклараций в судебном порядке.
"Вторым ответчиком по делу является НАПК, которое легализует схему СБУшников", - говорится в пресс-релизе.
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Первое судебное заседание состоится 6 марта в 14:15 в окружном админсуде Киева. В результате автоматического распределения производство попало к судье Руслану Арсирию.
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