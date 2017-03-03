Организаторы блокады планируют перекрыть поток товаров из РФ

Второй комбат Донбасса Виногродский подчеркнул, что при этом организаторы блокады не планируют останавливать мелких предпринимателей и частных лиц

Организаторы блокады планируют перекрыть весь поток товаров не только с временно оккупированных районов, но и из Российской Федерации. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции второй командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы планируем перекрыть полностью весь поток товаров. Мы сейчас поставили два автомобильных редута (на автодорогах, - ред.), но они выполняют в основном наблюдательные функции. Первый - в районе Золотого. Там идет мелкая торговля. В районе Бугаса стоит второй наш автомобильный редут. Он работает как база для мобильных групп", - сказал Виногродский.

Он отметил, что блокадники поддерживают связь с сотрудниками полиции и СБУ и получают информацию по контрабанде. "Мы планируем закрыть автомобильные переходы, но для этого нужно подготовиться", - сказал он.

По словам Виногродского, на новых редутах планируется установить веб-камеры, которые работали бы круглосуточно. Также организаторы блокады собирают информацию по основным транспортным переходам в районе Майоровки и в районе Волновахи.

Виногродский подчеркнул, что при этом организаторы блокады не планируют останавливать мелких предпринимателей и частных лиц. Отвечая на вопрос о том, планируют ли блокадники перекрывать поток товаров из Российской Федерации за пределами Донецкой и Луганской областей, Виногродский сказал: "Мы объявили войну торговле с оккупантами. Мы не объявляли войну торговле с ДНР/ЛНР. У нас страна-агрессор - Россия. Она оккупировала нашу территорию. Наша задача - перекрыть все переходы в страну-агрессор. Мы знаем, что сейчас происходит в Харьковской области, и мы собираемся это дело закрывать".

Он также напомнил, что на сегодняшний день из восьми железнодорожных переходов в Донецкой и Луганской областях четыре разрушены и контролируются блокадниками. Перекрыты три железнодорожные ветки - Попасное-Луганск, Бахмут-Горловка и Константиновка-Ясиноватая. Ж/д-ветка Счастье-Валуйки не перекрыта, потому что без угля Луганская область останется без электричества. "Пользуясь этим, Ахметов начал гонять по этой ветке сталь. Очевидно, нам придется ее тоже перекрыть", - сказал он.

Комментируя заявление главаря боевиков Александра Захарченко о прекращении торговли с Украиной, Виногродский сказал: "Что касается заявления марионеточных режимов - пусть заявляют что хотят. На сегодняшний день рынка сбыта для их товаров, кроме Украины, у них не существует. Рассказки о том, что они будут делать это через Россию, приведут к тому, что мы заблокируем и те восемь переходов, которые есть с Российской Федерацией. Мы сейчас эти вопросы рассматриваем".

28 февраля штаб торговой блокады заявил, что прекращает переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом из-за "единства позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины".

1 марта участники блокады Донбасса заявили об установлении нового мобильного поста на трассе Курахово-Марьинка Донецкой области.

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