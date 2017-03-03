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Троян: Ряды Нацполиции пополнили 495 офицеров - фото

03.03.2017 15:34
51 офицер направляется на службу в Донбасс, сказал заместитель министра внутренних дел
Троян: Ряды Нацполиции пополнили 495 офицеров - фото
Фото: facebook.com/vadim.troyan

Сегодня 495 молодых офицеров пополнили ряды Национальной полиции. Об этом у себя в Facebook cообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

"Полицейские нового поколения, которые способны успешно выполнять профессиональные задачи. 344 парня и 151 девушка - будущие инспекторы-криминалисты, специалисты для органов досудебного расследования и подразделений криминальной полиции. 51 офицер направляется на службу в управление полиции в Донецкой и Луганской областях", - отметил Троян.

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27 февраля сообщалось, что некомплект Нацполиции составляет около 20% или 22 тысяч человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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