НАБУ расследует 34 производства по электронным декларациям

В Нацбюро заявили, что расследуют 34 производства против чиновников в связи с данными, указанными в электронных декларациях

Национальное антикоррупционное бюро расследует 34 производства против должностных лиц в связи с данными, приведенными ими в электронных декларациях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что НАБУ начало ряд новых расследований в связи с декларациями чиновников. В частности, два уголовных дела открыто по факту декларирования недостоверной информации (ст.366-1 УК) заместителем одного из министров и военнослужащим высшего офицерского состава ВСУ.

Еще два дело открыто по фактам незаконного обогащения народным депутатом (ч.3 ст. 368-2 УК) и чиновником Госфискальной службы (ч.2 ст. 368-2 УК).

"Таким образом, общее количество расследований, которые осуществляют детективы Бюро по фактам, приведенным в электронной декларациях, составляет 34", - сказано в сообщении.

Среди них - 15 касаются судей, восемь - народных депутатов, два - глав райгосадминистраций, два - руководителей органов исполнительной власти, по одному - чиновника органов юстиции, замглавы областного совета, сотрудника правоохранительных органов, Госфискальной службы, военнослужащего ВСУ.

Первые уголовные дела по результатам анализа данных в электронной декларациях были возбуждены НАБУ 17 ноября 2016 года.

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