Порошенко прокомментировал действия НАБУ в деле Насирова

Пресс-секретарь президента процитировал ответ главы государства на вопрос журналистов о резонансном деле главы Госфискальной службы Романа Насирова

Президент Петр Порошенко прокомментировал объявление подозрения главе ГФС Роману Насирову, которого подозревают в участии в коррупционных схемах беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом спикер президента Святослав Цеголко написал у себя в Twitter.

"НАБУ - независимый орган", - процитировал ответ президента на вопрос о деле Насирова Цеголко.

2 марта 2017 года глава Государственной фискальной службы Роман Насиров задержан в больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования так называемого газового дела.

Следствие считает, что Насиров в 2015-2016 годах принимал решения в интересах нардепа Александра Онищенко. В результате решений Насирова государство понесло ущерб в около 2 млрд гривень.

Сегодня правительство отстранило Романа Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС.

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