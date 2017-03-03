Порошенко прокомментировал действия НАБУ в деле Насирова
Президент Петр Порошенко прокомментировал объявление подозрения главе ГФС Роману Насирову, которого подозревают в участии в коррупционных схемах беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом спикер президента Святослав Цеголко написал у себя в Twitter.
"НАБУ - независимый орган", - процитировал ответ президента на вопрос о деле Насирова Цеголко.
2 марта 2017 года глава Государственной фискальной службы Роман Насиров задержан в больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования так называемого газового дела.
Следствие считает, что Насиров в 2015-2016 годах принимал решения в интересах нардепа Александра Онищенко. В результате решений Насирова государство понесло ущерб в около 2 млрд гривень.
Сегодня правительство отстранило Романа Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС.
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