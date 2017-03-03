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ЦИК зарегистрировала новым депутатом бизнес-партнера Порошенко

03.03.2017 16:50
Центризбирком зарегистрировал нардепом Юрия Буглака, включенного в избирательный список БПП под номером 81
ЦИК зарегистрировала новым депутатом бизнес-партнера Порошенко
Центральная избирательная комиссия

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу, 3 марта, зарегистрировала новым народным депутатом от Блока Петра Порошенко Юрия Буглака. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Буглак, включенный в избирательный список БПП под номером 81, сменит в Верховной Раде Алексея Савченко, которого парламент 21 февраля 2017 года лишил депутатского мандата в связи с назначением главой Николаевской облгосадминистрации.

В настоящее время Буглаку выдано временное удостоверение нардепа. Депутатские полномочия он получит только после принятия присяги на пленарном заседании Рады.

Центризбирком признал 52-летнего Юрия Буглака избранным народным депутатом 27 февраля 2017 года.

Согласно обнародованной на сайте ЦИК информации, новоиспеченный парламентарий на момент регистрации кандидатом в депутаты в сентябре 2014-го занимал должность главного юридического советника кондитерской корпорации Roshen.

Также Буглак был членом наблюдательного совета ПАО Прайм Эссетс Кэпитал - компании, управляющей активами президента Петра Порошенко. Ее официальным владельцем до недавнего времени был друг и бизнес-партнер главы государства, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко.

Кроме того, по данным СМИ, Буглак работал юристом в штабе Порошенко на президентских выборах в 2014-м.

Сам Порошенко в 2013 году в интервью Forbes рассказал, что познакомился с Кононенко и Буглаком в военном училище в Василькове. В дальнейшем они стали бизнес-партнерами будущего президента.

21 февраля 2017 года присягу народного депутата в Раде принял Федор Бендюженко, который вошел в состав фракции партии Народный фронт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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