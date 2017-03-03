Порошенко уволил уполномоченного по контролю за СБУ

Президент подписал указ об увольнении Анатолия Поляха

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Анатолия Поляха с должности уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Освободить Поляха Анатолия Михайловича с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Согласно информации пресс-службы АП, Полях занимал должность уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ с апреля 2014 года.

Ранее президент уволил посла Украины в Хорватии и по совместительству посла в Боснии и Герцеговине Александра Левченко, посла в Южной Корее Василия Мармазова и посла в Латвии Евгения Перебийноса.

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