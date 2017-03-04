Чалый: $150 млн для украинской армии - только часть помощи от США

Посол Украины заверил, что изменений нет: США дают $350 млн помощи Украине на оборону, а сейчас рассматривают выделение части сумы

Законопроект Палаты представителей США, который предусматривает выделение Украине $150 млн военной помощи - это только часть утвержденных ранее $350 млн. Такое объяснение дал посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.



Остальную сумму выделят после 1 октября 2017 года.



"То есть эти $350 млн (в оборонном бюджете США на поддержку Украины - ред.) остаются. Поэтому это - технический вопрос, здесь нет никаких перемен в подходах", - пояснил Чалый.



Посол отметил, что есть еще деньги, которые США выделяют Украине по программам Государственного департамента. Их тоже могут выделять частями на протяжении этого и следующего годов.



Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса подготовил проект оборонного бюджета, который предусматривает выделение $150 млн на реформирование и усиление украинской армии.



8 декабря Сенат большинством голосов утвердил бюджет на 2017 год, который предусматривает $350 млн помощи Украине в оборонной сфере.

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