Чалый: $150 млн для украинской армии - только часть помощи от США
Законопроект Палаты представителей США, который предусматривает выделение Украине $150 млн военной помощи - это только часть утвержденных ранее $350 млн. Такое объяснение дал посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.
Остальную сумму выделят после 1 октября 2017 года.
"То есть эти $350 млн (в оборонном бюджете США на поддержку Украины - ред.) остаются. Поэтому это - технический вопрос, здесь нет никаких перемен в подходах", - пояснил Чалый.
Посол отметил, что есть еще деньги, которые США выделяют Украине по программам Государственного департамента. Их тоже могут выделять частями на протяжении этого и следующего годов.
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса подготовил проект оборонного бюджета, который предусматривает выделение $150 млн на реформирование и усиление украинской армии.
8 декабря Сенат большинством голосов утвердил бюджет на 2017 год, который предусматривает $350 млн помощи Украине в оборонной сфере.
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