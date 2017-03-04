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Судья Емельянов выиграл иск о восстановлении в должности - СМИ

04.03.2017 08:33
Судья времен Януковича Артур Емельянов подозревается во вмешательстве в работу судебных органов
Судья Емельянов выиграл иск о восстановлении в должности - СМИ
Артур Емельянов (фото - скриншот)

Высший административный суд удовлетворил иск судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова об отмене решения Высшего совета юстиции, которым его отстранили от должности. Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на источники в суде.

Решение утвердили 2 марта.

Оно отменило решение ВСЮ от 12 января 2017 года о временном отстранении Емельянова из-за привлечения его к уголовной ответственности.

18 октября 2016 года прокуратура объявила Емельянову о подозрении во вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда. 

По данным Слідство.Інфо Генеральная прокуратура подозревала судей Татькова и Емельянова в том, что они требовали 500 тысяч британских фунтов у бизнесмена, чтобы суд не лишил его права собственности на торговый центр Декор Донбасс в Донецке. 

В июле 2016 года по распоряжению следователя судьи Княжества Лихтенштейн счета панамской фирмы, бенефициарами которой были судья Емельянов и его жена, разморожены

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ЛIГАБiзнесIнформ
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