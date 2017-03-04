Судья Емельянов выиграл иск о восстановлении в должности - СМИ

Судья времен Януковича Артур Емельянов подозревается во вмешательстве в работу судебных органов

Высший административный суд удовлетворил иск судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова об отмене решения Высшего совета юстиции, которым его отстранили от должности. Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на источники в суде.



Решение утвердили 2 марта.



Оно отменило решение ВСЮ от 12 января 2017 года о временном отстранении Емельянова из-за привлечения его к уголовной ответственности.



18 октября 2016 года прокуратура объявила Емельянову о подозрении во вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда.



По данным Слідство.Інфо Генеральная прокуратура подозревала судей Татькова и Емельянова в том, что они требовали 500 тысяч британских фунтов у бизнесмена, чтобы суд не лишил его права собственности на торговый центр Декор Донбасс в Донецке.

В июле 2016 года по распоряжению следователя судьи Княжества Лихтенштейн счета панамской фирмы, бенефициарами которой были судья Емельянов и его жена, разморожены.

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