Насирова вывезли из Феофании в другое медучреждение

По словам нардепа Андрея Журжия, главу ГФС привезли в Институт кардиологии имени Стражеско

Главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в субботу, 4 марта, вывезли из столичной больницы Феофания в другое медучреждение.



Как сообщает телеканал 112 Украина, каталку с Насировым в присутствии сотрудников НАБУ погрузили в карету скорой помощи, после чего автомобиль уехал. Супруге чиновника не разрешили сопровождать мужа.





Фото: скриншот видео

Адвокат Насирова назвал действия правоохранителей незаконными и заявил, что не знает, куда увезли подзащитного.

Народный депутат Андрей Журжий в своем Facebook сообщил, что главу ГФС привезли в Институт кардиологии имени Стражеско. По словам парламентария, там уже присутствуют депутаты от БПП, которые "пытаются отбить Насирова у НАБУ".

3 марта Журжий заявил, что Насирова собираются перевезти в следственный изолятор или в больницу при нем.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.