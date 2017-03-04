Насирова вывезли из Феофании в другое медучреждение
Главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в субботу, 4 марта, вывезли из столичной больницы Феофания в другое медучреждение.
Как сообщает телеканал 112 Украина, каталку с Насировым в присутствии сотрудников НАБУ погрузили в карету скорой помощи, после чего автомобиль уехал. Супруге чиновника не разрешили сопровождать мужа.
Фото: скриншот видео
Адвокат Насирова назвал действия правоохранителей незаконными и заявил, что не знает, куда увезли подзащитного.
Народный депутат Андрей Журжий в своем Facebook сообщил, что главу ГФС привезли в Институт кардиологии имени Стражеско. По словам парламентария, там уже присутствуют депутаты от БПП, которые "пытаются отбить Насирова у НАБУ".
3 марта Журжий заявил, что Насирова собираются перевезти в следственный изолятор или в больницу при нем.
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