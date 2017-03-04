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Суд по Насирову нужно провести сегодня-завтра - Холодницкий

04.03.2017 13:09
Глава САП допускает участие главы ГФС в судебном заседании через средства видеосвязи
Суд по Насирову нужно провести сегодня-завтра - Холодницкий
Назар Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выступает за избрание судом меры пресечения отстраненному от обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову сегодня-завтра. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Мы будем принимать все предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом меры для обеспечения проведения судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому сегодня или завтра, в предусмотренные законом сроки, в том числе и с участием подозреваемого через средства видеосвязи", - цитирует чиновника пресс-служба САП в Facebook.

"В то же время это вопрос к суду, сможет ли он провести заседание в выходные дни. Однако мы должны избежать обвинений стороны защиты в том, что следственные или процессуальные действия ухудшают состояние здоровья подозреваемого", - добавил Холодницкий.

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ. Чиновника доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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