Насирова занесли в здание Института кардиологии
04.03.2017 13:16
До этого почти два часа он находился в карете скорой помощи во дворе медучреждения
Роман Насиров
Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова занесли в здание Института кардиологии имени Стражеско. До этого почти два часа он находился в карете скорой помощи во дворе медучреждения.
Фото: скриншот видео
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ.
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