До этого почти два часа он находился в карете скорой помощи во дворе медучреждения

Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова занесли в здание Института кардиологии имени Стражеско. До этого почти два часа он находился в карете скорой помощи во дворе медучреждения.





Фото: скриншот видео

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ.



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