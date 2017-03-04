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Насирова занесли в здание Института кардиологии

04.03.2017 13:16
До этого почти два часа он находился в карете скорой помощи во дворе медучреждения
Насирова занесли в здание Института кардиологии
Роман Насиров

Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова занесли в здание Института кардиологии имени Стражеско. До этого почти два часа он находился в карете скорой помощи во дворе медучреждения.


Фото: скриншот видео

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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