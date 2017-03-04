USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Перевезти Насирова в Институт кардиологии поручил Холодницкий

04.03.2017 13:18
САП нужен вывод врачей для уверенности, что транспортировка в суд не повредит здоровью Насирова, пояснил Холодницкий
Перевезти Насирова в Институт кардиологии поручил Холодницкий
Назар Холодницкий

Перевезти отстраненного от должности главу ГФС Романа Насирова из Феофании в Институт кардиологии поручил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Об этом он сам сообщил в комментарии Укринформ.

Холодинцкий сказал, что САП делает все возможное для соблюдения норм УПК при избрании Насирову меры пресечения. Для соблюдения его прав на охрану здоровья, нужно быть уверенным, что доставка в суд не повредит здоровью Насирова.

"Для этого нам нужны выводы врачей. В данном случае врачей Института кардиологии", - заявил глава САП. Потом будут решать, можно ли везти Насирова в суд.

Сегодня утром Насирова вывезли из столичной больницы Феофания. 

2 марта 2017 года, глава фискальной службы Роман Насиров срочно слег в Феофанию - в сопровождении следователей НАБУ и САП. Накануне в этот же день правоохранители обыскивали здания ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия. 

В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень. НАБУ вручило ему подозрение, а САП будет требовать ареста.

В течение 72 часов после вручения уведомления о подозрении суд должен определить Насирову меру пресечения. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 