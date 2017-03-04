Перевезти Насирова в Институт кардиологии поручил Холодницкий
Перевезти отстраненного от должности главу ГФС Романа Насирова из Феофании в Институт кардиологии поручил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Об этом он сам сообщил в комментарии Укринформ.
Холодинцкий сказал, что САП делает все возможное для соблюдения норм УПК при избрании Насирову меры пресечения. Для соблюдения его прав на охрану здоровья, нужно быть уверенным, что доставка в суд не повредит здоровью Насирова.
"Для этого нам нужны выводы врачей. В данном случае врачей Института кардиологии", - заявил глава САП. Потом будут решать, можно ли везти Насирова в суд.
Сегодня утром Насирова вывезли из столичной больницы Феофания.
2 марта 2017 года, глава фискальной службы Роман Насиров срочно слег в Феофанию - в сопровождении следователей НАБУ и САП. Накануне в этот же день правоохранители обыскивали здания ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия.
В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень. НАБУ вручило ему подозрение, а САП будет требовать ареста.
В течение 72 часов после вручения уведомления о подозрении суд должен определить Насирову меру пресечения.
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