БПП грозит ответственность за вмешательство в дело Насирова

НАБУ зафиксировало на видео факты препятствования работе правоохранителей со стороны народных депутатов

Народные депутаты, которые мешали сотрудникам НАБУ доставить Романа Насирова из Феофании в Институт кардиологии, нарушили закон. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



С момента задержания на протяжении 72 часов Насиров находится под стражей и любое препятствование действиям детективам уголовно наказуемо.



Факты препятствования зафиксированы на видео и им дадут правовую оценку, отмечают в НАБУ.



Агентство призвало депутатов в дальнейшем не мешать законной деятельности правоохранителей.

По информации LIGA.net, депутаты от БПП Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак пытались помешать транспортировке Насирова в Институт кардиологии имени Стражеско.

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