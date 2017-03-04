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БПП грозит ответственность за вмешательство в дело Насирова

04.03.2017 13:55
НАБУ зафиксировало на видео факты препятствования работе правоохранителей со стороны народных депутатов
БПП грозит ответственность за вмешательство в дело Насирова
Фото: НАБУ

Народные депутаты, которые мешали сотрудникам НАБУ доставить Романа Насирова из Феофании в Институт кардиологии, нарушили закон. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

С момента задержания на протяжении 72 часов Насиров находится под стражей и любое препятствование действиям детективам уголовно наказуемо.

Факты препятствования зафиксированы на видео и им дадут правовую оценку, отмечают в НАБУ.       

Агентство призвало депутатов в дальнейшем не мешать законной деятельности правоохранителей. 

По информации LIGA.net, депутаты от БПП Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак пытались помешать транспортировке Насирова в Институт кардиологии имени Стражеско. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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