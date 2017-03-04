БПП грозит ответственность за вмешательство в дело Насирова
Народные депутаты, которые мешали сотрудникам НАБУ доставить Романа Насирова из Феофании в Институт кардиологии, нарушили закон. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
С момента задержания на протяжении 72 часов Насиров находится под стражей и любое препятствование действиям детективам уголовно наказуемо.
Факты препятствования зафиксированы на видео и им дадут правовую оценку, отмечают в НАБУ.
Агентство призвало депутатов в дальнейшем не мешать законной деятельности правоохранителей.
По информации LIGA.net, депутаты от БПП Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак пытались помешать транспортировке Насирова в Институт кардиологии имени Стражеско.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:19
-
вчера
19:07
-
вчера
18:45
-
вчера
18:01
-
вчера
17:03
Новости партнеров
- 27682
- 16508
- 15194
- 12020
- 9392