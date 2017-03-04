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СМИ: поддержать Насирова в больницу приехал депутат БПП Третьяков

04.03.2017 14:15
Депутат заявил, что узнал о транспортировке главы ГФС в Институт кардиологии из партийного чата, отмечает журналист Алиса Юрченко
СМИ: поддержать Насирова в больницу приехал депутат БПП Третьяков
Александр Третьяков

К группе народных депутатов, приехавших в субботу, 4 марта, к Институту кардиологии имени Стражеско поддержать отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова, присоединился еще один нардеп от Блока Петра Порошенко - Александр Третьяков. Об этом в своем Facebook сообщила журналист BIHUS.info Алиса Юрченко.

"Говорит, узнал, что Насирова перевезли в другую больницу, из чата БПП. Спрашивает, куда спешит НАБУ, пусть дадут человеку поболеть", - написала она.


Александр Третьяков (фото - facebook.com/alisa.yurchenko.3)

Спустя некоторое время депутат зашел в здание института.


Также Юрченко опубликовала видео, на котором показаны автомобили лиц, приехавших поддержать Насирова.


Ранее сообщалось, что ряд депутатов от БПП прибыли к институту, чтобы помешать правоохранителям завезти Насирова внутрь. Сами же парламентарии в комментарии СМИ утверждали, что приехали всего лишь понаблюдать за происходящим и поддержать главу ГФС.

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.

Видео: Facebook Алисы Юрченко

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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