СМИ: поддержать Насирова в больницу приехал депутат БПП Третьяков
К группе народных депутатов, приехавших в субботу, 4 марта, к Институту кардиологии имени Стражеско поддержать отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова, присоединился еще один нардеп от Блока Петра Порошенко - Александр Третьяков. Об этом в своем Facebook сообщила журналист BIHUS.info Алиса Юрченко.
"Говорит, узнал, что Насирова перевезли в другую больницу, из чата БПП. Спрашивает, куда спешит НАБУ, пусть дадут человеку поболеть", - написала она.
Спустя некоторое время депутат зашел в здание института.
Также Юрченко опубликовала видео, на котором показаны автомобили лиц, приехавших поддержать Насирова.
Ранее сообщалось, что ряд депутатов от БПП прибыли к институту, чтобы помешать правоохранителям завезти Насирова внутрь. Сами же парламентарии в комментарии СМИ утверждали, что приехали всего лишь понаблюдать за происходящим и поддержать главу ГФС.
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.
Видео: Facebook Алисы Юрченко
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