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В Крыму из-под ареста освободили Мустафаева

04.03.2017 15:50
Мустафаева арестовали на 11 суток после обыска в его доме в Симферополе, а его соратников, которые снимали обыск - на пять суток
В Крыму из-под ареста освободили Мустафаева
Марлен Мустафаев (фото - Радио Свобода)

Крымчанин Марлен Мустафаев вышел из-под ареста. Об этом сообщается в группе Крымская солидарность в Facebook.

Его встречали другие крымские активисты под зданием Верховного суда Крыма. 

21 февраля в доме Мустафаева в Симферополе прошел обыск по делу о якобы демонстрации экстремистской символики. Поддержать его пришли десять человек, которых тоже задержали.

Мустафаева оккупанты арестовали на 11 суток.

26 января 2017 года сообщалось, что в Бахчисарае российские оккупанты похитили двоих крымских татар - Сейрана Салиева и Эмиля Курбединова. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в городе проходит спецоперация ФСБ по ликвидации ячейки организации Хизб ут-Тахрир, которая в РФ объявлена террористической.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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