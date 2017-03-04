Обследование Насирова завершено, НАБУ ждет результатов: фото

Ранее в НАБУ заявили, что доставили чиновника в Институт кардиологии имени Стражеско, чтобы установить объективное состояние его здоровья

Представители общественной организации заявляют, что медики завершили обследование отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова, сейчас детективы НАБУ ждут оформления результатов. Об этом журналистам сообщил замглавы Национальной антикоррупционной платформы Максим Иванищев, сославшись на информацию от врачей, передает корреспондент LIGA.net.



Иванищев и другие представители организации приехали в Институт кардиологии имени Стражеско проверить, действительно ли депутаты от Блока Петра Порошенко препятствуют проведению экспертизы.



"Мы приехали сюда посмотреть и увидели двух депутатов с вооруженной охраной", - сказал он.



В свою очередь нардеп от БПП Александр Третьяков заявил, что никакой вооруженной охраны у парламентариев нет, и предложил Иванищеву убедиться в этом в присутствии журналистов.







Максим Иванищев (слева) и Александр Третьяков (справа)

"Мы увидели ситуацию, выяснили позицию депутатов. Они говорят, что ничему не препятствуют. Мы и дальше будем наблюдать, что будет происходить здесь и в Соломенском суде, где будут избирать меру пресечения", - продолжил представитель общественной организации.



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По его словам, группа поддержки Насирова пытается затянуть процедуру избрания меры пресечения. "Затянуть на трое суток, не избрать меру пресечения, а потом случится чудо: Насиров встанет и пойдет", - пояснил Иванищев.







Третьяков в свою очередь пояснил, что депутаты приехали в Институт кардиологии, чтобы проверить законность процедуры. "Депутат и парламент имеют контрольные функции. Я не понимаю, как человека забирают из больницы и говорят, что в той больнице врачи плохие, а в этой - хорошие, поэтому здесь напишут то, что нужно написать", - отметил он.



Нардеп также обратил внимание на то, что экспертизу для суда может провести только судмедэксперт.





Ранее сообщалось, что ряд депутатов от БПП прибыли к институту, чтобы помешать правоохранителям завезти Насирова внутрь. Сами же парламентарии в комментарии СМИ утверждали, что приехали всего лишь понаблюдать за происходящим и поддержать главу ГФС.



Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.



В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.

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Фото: LIGA.net

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