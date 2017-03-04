Адвокат: Установить диагноз Насирову невозможно

Адвокат Насирова заявил, что установить диагноз отстраненному главе ГФС без документов из клиники в Феофании нельзя, и его могут отвезти обратно

Адвокат отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова прогнозирует, что его могут отвезти назад в Феофанию, так как ему невозможно установить диагноз. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Комиссия не может дать заключение без медицинских документов, которые остались там", - сообщил журналистам адвокат Насирова Александр Лысак.

"Уже есть заключение … Комиссия пришла к выводу, что установить диагноз не возможно, поскольку отсутствуют документы из клиники, в которой он был. Теперь не знают что делать", - сказал он.

Лысак подчеркнул, что заключение о том, может ли Насиров принимать участие в судебном заседании, может вынести только судебно-медицинская экспертиза, а не какая-либо из клиник. "Мой прогноз - его нужно отвезти назад на лечение и его могут только отвезти в Феофанию. Он оттуда еще не выписан", - сказал он.

Лысак подчеркнул, что если при таком медицинском заключении Насирову будет избрана мера пресечения, такое решение будет недействительным.

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Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.



В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья. Позже замглавы Национальной антикоррупционной платформы Максим Иванищев, сославшись на информацию от врачей, заявил, что медики завершили обследование отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова, сейчас детективы НАБУ ждут оформления результатов.

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