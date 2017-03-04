Насирова повезли в Соломенский суд для избрания меры пресечения
Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова повезли из Института кардиологии имени Стражеско в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судебное заседание состоится сегодня, 4 марта, в 19:00.
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.
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