Насирова повезли в Соломенский суд для избрания меры пресечения

Как сообщили в САП, судебное заседание состоится сегодня в 19:00

Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова повезли из Института кардиологии имени Стражеско в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судебное заседание состоится сегодня, 4 марта, в 19:00.



Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.



В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.



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