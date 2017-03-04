Начало заседания суда по мере пресечения Насирову затягивается
04.03.2017 20:07
Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову, запланированное на 19:00, до сих пор не началось
Роман Насиров
По состоянию на 20:00 Соломянский районный суд не приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Заседание было назначено на 19.00, сообщает корреспондент LIGA.net.
Прокуроры САП ходатайствовали об аресте подозреваемого с возможностью внесения залога.
Ранее отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова привезли из Института кардиологии имени Стражеско в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения.
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.
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