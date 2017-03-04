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Начало заседания суда по мере пресечения Насирову затягивается

04.03.2017 20:07
Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову, запланированное на 19:00, до сих пор не началось
Начало заседания суда по мере пресечения Насирову затягивается
Роман Насиров
По состоянию на 20:00 Соломянский районный суд не приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Заседание было назначено на 19.00, сообщает корреспондент LIGA.net.

Прокуроры САП ходатайствовали об аресте подозреваемого с возможностью внесения залога.

Ранее отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова привезли из Института кардиологии имени Стражеско в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско. 

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья. 


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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