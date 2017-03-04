Начало заседания суда по мере пресечения Насирову затягивается

Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову, запланированное на 19:00, до сих пор не началось

Роман Насиров

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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