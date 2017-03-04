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Насиров доставлен в зал суда на носилках (обновлено)

04.03.2017 21:30
Роман Насиров доставлен в зал Соломянского районного суда, где ему будет избрана мера пресечения
Насиров доставлен в зал суда на носилках (обновлено)
Фото: facebook.com/walking.tree.7
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров доставлен в зал Соломянского районного суда на носилках бригадой медиков под конвоем спецназа НАБУ. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В Соломенском суде с минуты на минуты начнется рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте отстраненного главы ГФС.

В 21:40 суд приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова. 

Ранее судебное заседание по мере пресечению Насирову сорвали: позвонили и сообщили о заминировании здания. Проверка взрывотехниками помещений заняла час.

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.

Читайте также: Задержание Насирова. Неудобный закон против привычного беспредела

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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