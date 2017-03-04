Насиров доставлен в зал суда на носилках (обновлено)
04.03.2017 21:30
Роман Насиров доставлен в зал Соломянского районного суда, где ему будет избрана мера пресечения
Фото: facebook.com/walking.tree.7
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров доставлен в зал Соломянского районного суда на носилках бригадой медиков под конвоем спецназа НАБУ. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.
В Соломенском суде с минуты на минуты начнется рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте отстраненного главы ГФС.
В 21:40 суд приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова.
Ранее судебное заседание по мере пресечению Насирову сорвали: позвонили и сообщили о заминировании здания. Проверка взрывотехниками помещений заняла час.
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.
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