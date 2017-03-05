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Защита Насирова потребовала отвода судьи: в заседании перерыв

05.03.2017 12:03
Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову
Защита Насирова потребовала отвода судьи: в заседании перерыв
Роман Насиров

В судебном заседании по избранию меры пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову объявлен перерыв после того, как адвокаты чиновника потребовали отвода следственного судьи. Об этом с места событий сообщает корреспондент LIGA.net.

Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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