Защита Насирова потребовала отвода судьи: в заседании перерыв

Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову

В судебном заседании по избранию меры пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову объявлен перерыв после того, как адвокаты чиновника потребовали отвода следственного судьи. Об этом с места событий сообщает корреспондент LIGA.net.



Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову.



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