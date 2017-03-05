Заседание по Насирову под угрозой срыва: нет судьи по отводам
05.03.2017 12:17
Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову
Судебное заседание по избранию меры пресечения главе ГФС Роману Насирову оказалось под угрозой срыва: в суде сегодня нет судьи, рассматривающего ходатайства об отводах. Об этом сообщил судья в деле Насирова Александр Бобровник.
Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:51
-
вчера
18:54
-
вчера
18:44
-
вчера
17:07
-
вчера
16:17
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 30181
- 17750
- 15701
- 10226
- 10018
Спецпроекты
Новости партнеров