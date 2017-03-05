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Заседание по Насирову под угрозой срыва: нет судьи по отводам

05.03.2017 12:17
Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову
Заседание по Насирову под угрозой срыва: нет судьи по отводам

Судебное заседание по избранию меры пресечения главе ГФС Роману Насирову оказалось под угрозой срыва: в суде сегодня нет судьи, рассматривающего ходатайства об отводах. Об этом сообщил судья в деле Насирова Александр Бобровник.

Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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