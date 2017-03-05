Депутаты инициируют расследование против главы Соломенского суда

Группа депутатов Верховной Рады инициирует расследование в отношении главы Cоломенского суда за срыв работы

Группа депутатов Верховной Рады инициирует уголовное расследование в отношении главы Cоломенского суда Людмилы Шереметьевой за срыв работы суда по делу главы ГФС Романа Насирова. Об этом депутат Сергей Лещенко написал на своей странице в Facebook.

"Соответствующее заявление будет направлено в Генпрокуратуру и НАБУ, если до 19 часов воскресенья она не выполнит свои прямые обязанности - а именно организовать работу суда по делу Насирова", - сообщил Лещенко.

По его данным, в субботу вечером Соломенский суд посетил Ярослав Головачев, возглавляющий Апелляционный суд Киева.

"И именно это привело к сегодняшнему коллапсу по делу Насирова: глава Соломенского суда Шереметьева сказала не выходить на работу второму дежурному судье, сделав невозможным рассмотрение отвода судье по делу Насирова в сроки его нахождения под стражей. Таким образом, было сделано все, чтобы в 23 часа избрание меры пресечения Насирову так и не состоялось - и его отпустили из-под стражи", - считает Лещенко.



Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Насирову.



Во время заседания сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен другой судья.



Однако в результате судебное заседание оказалось под угрозой срыва: как выяснилось, судья, рассматривающий ходатайства об отводах, сегодня отсутствует.



Срок временного содержания Насирова под стражей истекает в воскресенье вечером, 5 марта, в 23:00.



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Позже стало известно, что заявление адвокатов Насирова об отводе будет рассмотрено в понедельник, 6 марта, в Апелляционном суде Киева.

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