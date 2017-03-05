Саакашвили: У меня нет обязательств перед проектом Хвыля

Экс-глава одесской ОГА рассказал, что Чумак, Касько и другие его неправильно поняли. Полный текст интервью Саакашвили читайте в понедельник 6 марта

Михаил Саакашвили никогда не рассматривал проект "Хвыля", как свою политическую и организационную опору в Украине. Об этом экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА рассказал в интервью LIGA.net, полный текст которого будет опубликован в понедельник 6 марта.

"Чумак, Касько и другие - они организовались… я все время говорил, что будет "хвыля", имея ввиду волну новых идей, правил и людей, но никогда не говорил, что "Хвыля" - это такая партия будет", - сказал Саакашвили

"Им понравилось название, они начали работать, процесс ассоциировался со мной, но я никогда никаких обязательств этой партии не давал, хоть и дружу с ними. У них большой потенциал. Но если я что-то хочу делать, то делаю сам, а не под "политическими офшорами", - добавил он.

В то же время Саакашвили спрогнозировал, что в будущем их ждет большое объединение. "Они все хорошие люди, и, я думаю, в конце концов, мы все равно все объединимся на какой-то более широкой платформе", - сказал экс-глава Одесской ОГА.

Напомним, 28 февраля министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил. "Эта, казалось бы, мелочь делает наш Рух еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - отметил Саакашвили.