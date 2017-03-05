Саакашвили: У меня нет обязательств перед проектом Хвыля
Михаил Саакашвили никогда не рассматривал проект "Хвыля", как свою политическую и организационную опору в Украине. Об этом экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА рассказал в интервью LIGA.net, полный текст которого будет опубликован в понедельник 6 марта.
"Чумак, Касько и другие - они организовались… я все время говорил, что будет "хвыля", имея ввиду волну новых идей, правил и людей, но никогда не говорил, что "Хвыля" - это такая партия будет", - сказал Саакашвили
"Им понравилось название, они начали работать, процесс ассоциировался со мной, но я никогда никаких обязательств этой партии не давал, хоть и дружу с ними. У них большой потенциал. Но если я что-то хочу делать, то делаю сам, а не под "политическими офшорами", - добавил он.
В то же время Саакашвили спрогнозировал, что в будущем их ждет большое объединение. "Они все хорошие люди, и, я думаю, в конце концов, мы все равно все объединимся на какой-то более широкой платформе", - сказал экс-глава Одесской ОГА.
Напомним, 28 февраля министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил. "Эта, казалось бы, мелочь делает наш Рух еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - отметил Саакашвили.7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской области. Президент отставку принял. Комментируя острые высказывания экс-губернатора, Петр Порошенко сказал: "Кое-кто решил заняться политикой", и добавил, что решение того уйти в отставку связано с поражением его партии на выборах в Грузии. Саакашвили же увидел в реплике Порошенко "методы Авакова".
Полный текст интервью Михаила Саакашвили для LIGA.net читайте в понедельник 6 марта.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:54
-
11:51
-
вчера
18:54
-
вчера
18:44
-
вчера
17:07
Новости партнеров
- 31724
- 18542
- 18462
- 16002
- 11337