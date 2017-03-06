Саакашвили прокомментировал сотрудничество с Борисом Кауфманом

Экс-глава одесской ОГА уверяет, что не поддерживает связь с украинскими олигархами

Единственное, что связывало Михаила Саакашвили и бизнесмена Бориса Кауфмана - это принудительное сотрудничество по строительству терминала одесского аэропорта. Об этом экс-глава Одесской ОГА рассказал в интервью LIGA.net.

"С Кауфманом единственное общение у меня было в Одессе. Причем, принудительно с моей стороны. Я его принуждал построить аэропорт. Пока он думал, что я в силе - пока у нас был прокурор, полиция, и он считал, что Порошенко меня поддерживает, он реально почти достроил терминал в одесском аэропорту. Хотя тоже, как только сняли Сакварелидзе, работы на этом терминале практически прекратились", - сказал Саакашвили. Экс-губернатор уверяет, что сейчас между ним и Кауфманом общение полностью прекращено.

Отвечая на вопрос о совпадении того, что офисы партии Саакашвили Рух нових сил и компании Кауфмана Vertex United соседствуют в одном офисном центре в центре Киева, Саакашвили опроверг всякую связь.

"Когда мы сюда "заселялись", мои друзья предупреждали об этом и говорили, что нас все буду ассоциировать. Я сказал: Мне все равно, мы чисты. Я не буду отказываться от выгодного предложения по аренде офиса, потому что рядом кто-то, с кем могут нас потом ассоциировать. В Киеве куда не посмотри - все кому-то принадлежит", - сказал он.

Напомним, 28 февраля министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил. "Эта, казалось бы, мелочь делает наш Рух еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - отметил Саакашвили.