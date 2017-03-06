Саакашвили: Порошенко предлагал отправить меня в Азию

Экс-глава Одесской ОГА рассказал, когда и о чем в последний раз говорил с президентом Украины

За два дня до отставки с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили получил от президента предложение уйти на дипломатическую службу, об этом экс-глава Одесской ОГА рассказал в интервью LIGA.net.

"За два дня до моей отставки с поста главы Одесской ОГА. Порошенко мне сказал: Раз ты так не доволен тем, что я тебя не поддерживаю в борьбе с Трухановым и местными кланами, может быть, ты поедешь послом куда-то в Юго-Восточную Азию?", - сказал Саакашвили.

"Он предлагал это вполне серьезно. Решил, что я устал от всего, и мне хотелось бы отдохнуть где-нибудь в Тайланде. Я на это ответил, что буду бороться до конца", - добавил он.

Кроме того, Саакашвили утверждает, что с осени 2015 года дважды получал предложение от президента возглавить Кабинет министров.

"Когда уже стало ясно, что Яценюк может быть сбит, они (президент - ред.) искали разные варианты, и предложили мне пост премьера. На что я ответил, что в сегодняшнем раскладе я отказываюсь, и посоветовал президенту идти на досрочные парламентские выборы. Я убеждал Порошенко таким образом обновить политический класс, но, к сожалению, он не пошел по этому пути", - сказал Саакашвили.

Напомним, 28 февраля министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил. "Эта, казалось бы, мелочь делает наш Рух еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - отметил Саакашвили.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской области. Президент отставку принял. Комментируя острые высказывания экс-губернатора, Петр Порошенко сказал: "Кое-кто решил заняться политикой", и добавил, что решение того уйти в отставку связано с поражением его партии на выборах в Грузии. Саакашвили же увидел в реплике Порошенко "методы Авакова".