Саакашвили сказал, что живет беднее среднего класса в Украине

Экс-глава Одесской ОГА рассказал, за счет каких доходов собирается жить в ближайшем будущем

Отвечая на вопрос о том, за счет каких доходов живет экс-глава Одесской ОГА с учетом того, что в 2014-м говорил, что личных сбережений хватит на полгода Михаил Саакашвили сказал: "Кто сказал, что я богато живу? Да, сегодня у меня есть серьезные материальные проблемы, я этого не скрываю". Об этом экс-президент Грузии рассказал в интервью LIGA.net

"Надеюсь, что мы сейчас выстроим официальное финансирование партии, и я буду там получать зарплату. Сегодня я живу не то, что не роскошно, но даже скромнее, чем хороший средний класс, к сожалению", - добавил он

Говоря о финансировании новосозданной партии Рух нових сил, Саакашвили сказал, что региональные офисы везде финансируют местные бизнесмены. "Они, в отличие от олигархов, хотят наведения порядка и жизни по закону, потому нас и поддерживают. Куда бы мы не приехали, они оплачивают наше передвижение, гостиницу, питание", - сказал он

"В Киеве тоже есть некоторые бизнесмены, которые оплачивают этот офис (встреча прошла на 3-м этаже киевского бизнес-центра Европа по адресу Музейный переулок, 4 - ред.) и зарплату нескольких сотрудников здесь. И все. больше никаких расходов. Мне бы очень хотелось, например, издавать газету, а газеты у нас нет", - добавил Саакашвили

Напомним, 28 февраля министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил. "Эта, казалось бы, мелочь делает наш Рух еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - отметил Саакашвили.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской области. Президент отставку принял. Комментируя острые высказывания экс-губернатора, Петр Порошенко сказал: "Кое-кто решил заняться политикой", и добавил, что решение того уйти в отставку связано с поражением его партии на выборах в Грузии. Саакашвили же увидел в реплике Порошенко "методы Авакова".