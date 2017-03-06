Саакашвили о трассе Одесса-Рени: Смогу сказать, что это я сделал

Экс-губернатор Одесской области назвал результат работы в регионе, который ставит себе в актив

Экс-президент Грузии и глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал в интервью LIGA.net, почему долго не решался на отставку с поста губернатора. "Я ушел с должности только тогда, когда все возможности что-то изменить к лучшему были исчерпаны", - сказал он.

В качестве примера эффективной работы на этом посту Саакашвили назвал финансирование ремонта проблемной трассы в Одесской области. "Наконец-то, я выбил деньги на трассу Одесса-Рени. Конечно, для страны в целом это небольшой проект, но жителям одесской области, глядя в глаза, я могу сказать, что то, что в этом году трасса достроится - это я сделал", - заявил Саакашвили.

Кроме того, экс-глава Одесской ОГА отметил, что у него были моральные обязательства перед молодыми специалистами, которых он привлек для работы в регионе.

"У меня были обязательства перед теми молодыми людьми, которых привел в область. Я не хотел, чтобы они говорили, что пытались что-то сделать, но я их сначала собрал, а потом бросил из-за каких то личных рейтинговых соображений. Я работал вместе с ними до конца, пока видел перспективу", - сказал в интервью экс-губернатор.

Напомним, 28 февраля министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил. "Эта, казалось бы, мелочь делает наш Рух еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - отметил Саакашвили.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской области. Президент отставку принял. Комментируя острые высказывания экс-губернатора, Петр Порошенко сказал: "Кое-кто решил заняться политикой", и добавил, что решение того уйти в отставку связано с поражением его партии на выборах в Грузии. Саакашвили же увидел в реплике Порошенко "методы Авакова".