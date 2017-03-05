Дело Насирова: срок задержания истекает, решения суда нет

Адвокаты предполагают, что если суд не успеет принять решение или Насирова отпустят, то его госпитализируют в Феофанию

Срок задержания отстраненного главы ГФС Романа Насирова истекает в 23:52. Если суд не продолжится, его должны будут отпустить. Об этом журналистам заявил адвокат Александр Лысак, передает корреспондент LIGA.net.



"72 часа истекают сегодня в 23:52. Если судебное заседание не возобновится, его нужно отпустить", - сказал он.



Лысак отметил, что если Насирова отпустят, его скорее всего госпитализируют в Феофанию. В

Под зданием Соломенского суда в Киеве сейчас собрались депутаты и представители общественности. Митингующие планируют не дать вывести Насирова из здания.





В 23:40 всех присутствующих под зданием суда попросили сделать коридор и пропустить медиков внутрь.

Ранее сегодня пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко сообщила журналистам, что заявление адвокатов главы ГФС Романа Насирова об отводе следственного судьи Александра Бобровника будет рассмотрено в понедельник, 6 марта 2017 года, в Апелляционном суде Киева.

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