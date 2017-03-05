Насиров пригласил в суд глав НАБУ и САП: готовит заявление
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров пригласил в суд главу НАБУ Артем Сытник и главу САП Назара Холодницкого. Об этом заявил журналистам его адвокат Александр Лысак, передает корреспондент LIGA.net.
По словам адвоката, приглашение передали представителям руководства НАБУ и САП и сейчас их ждут в суде, где избирают меру пресечения Насирову.
"Мы сейчас ожидаем Артема Сытника и Назара Холодницкого. Они подтвердили, что приедут", - сказал Лысак.
Насиров готовится после общения с главами НАБУ и САП и в их присутствии сделать заявление.
Срок задержания отстраненного главы ГФС истекает в 23:52.
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