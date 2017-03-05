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Насиров пригласил в суд глав НАБУ и САП: готовит заявление

05.03.2017 23:55
По словам адвоката, Насиров сделает заявление после общения с Сытником и Холодницким
Насиров пригласил в суд глав НАБУ и САП: готовит заявление

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров пригласил в суд главу НАБУ Артем Сытник и главу САП Назара Холодницкого. Об этом заявил журналистам его адвокат Александр Лысак, передает корреспондент LIGA.net.

По словам адвоката, приглашение передали представителям руководства НАБУ и САП и сейчас их ждут в суде, где избирают меру пресечения Насирову.

"Мы сейчас ожидаем Артема Сытника и Назара Холодницкого. Они подтвердили, что приедут", - сказал Лысак.

Насиров готовится после общения с главами НАБУ и САП и в их присутствии сделать заявление. 

Срок задержания отстраненного главы ГФС истекает в 23:52. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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