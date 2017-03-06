Дело Насирова: суд не избрал меру пресечения

Адвокат тезисно передал заявление Насирова: срок содержания под стражей закончился, глава ГФС еще 15 минут ждет в суде глав НАБУ и САП

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров добровольно согласился на то, чтобы детективы НАБУ и САП круглосуточно вели за ним наблюдение до решения суда. Его заявление передал адвокат Александр Лысак, передает корреспондент LIGA.net.



Срок содержания его под стражей закончился.

Из здания суда ушли детективы НАБУ, прокуроры САП и медики.

Лысак сказал, что глав НАБУ и САП подождут еще 15 минут. Если они не приедут, то Насиров спустится, донесет свою позицию и его, скорее всего, отвезут обратно в больницу.



"Суть заявления, которое хочет озвучить наш подзащитный. Истекли 72 часа задержания и я практически могу считаться свободным и могу покинуть помещение суда. Готов проявит гражданскую инициативу и всячески демонстрировать свою готовность сотрудничать со следствием и не покидать пределы Украины", - передал Лысак.



В заявлении Насиров сказал, что не симулировал из себя жертву и не считает себя виновным по тем обвинениям, которые ему предъявили.

Народный депутат Мустафа Найем сказал, что Насиров находится в нормальном состоянии, с ним есть врачи и ему дадут выйти из здания и поговорить с людьми.

"Когда сотрудники НАБУ огласили господину Насирову, что он свободен и может свободно передвигаться, он пытался встать с кровати сразу, но адвокаты попросили лежать, потому что еще рано", - сказал депутат Андрей Журжий, который вышел из зала суда.

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