Насиров до утра останется в здании суда - адвокат
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров будет находиться в здании суда до утра. Об этом заявил адвокат Александр Лысак.
По словам адвоката, будут настаивать, чтобы завтрашнее заседание продолжилось в том же здании, а не в Апелляционном суде.
Рядом с Насировым есть адвокаты и народные депутаты, рассказал Лысак. Заявления Насиров пока делать не будет, поскольку не согласовал позицию с НАБУ и САП.
Ранее сегодня пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко сообщила журналистам, что заявление адвокатов Насирова об отводе следственного судьи Александра Бобровника будет рассмотрено в понедельник, 6 марта 2017 года, в Апелляционном суде Киева.
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