Насиров до утра останется в здании суда - адвокат

Адвокат Насирова заверил, что глава ГФС не покинет здание суда до сегодняшнего утра и заседании должно пройти в том же здании

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров будет находиться в здании суда до утра. Об этом заявил адвокат Александр Лысак.

По словам адвоката, будут настаивать, чтобы завтрашнее заседание продолжилось в том же здании, а не в Апелляционном суде.

Рядом с Насировым есть адвокаты и народные депутаты, рассказал Лысак. Заявления Насиров пока делать не будет, поскольку не согласовал позицию с НАБУ и САП.

Ранее сегодня пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко сообщила журналистам, что заявление адвокатов Насирова об отводе следственного судьи Александра Бобровника будет рассмотрено в понедельник, 6 марта 2017 года, в Апелляционном суде Киева.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.