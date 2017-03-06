Порошенко о суде Украина против РФ в Гааге: Правда сильнее оружия

С 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге, сказал президент

Президент Петр Порошенко назвал историческим моментом суд в Гааге по иску Украины против страны-агрессора России. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Исторический момент: с 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге. Правда - сильнее оружия", - подчеркнул Порошенко.

Ранее он заявил: "Есть только одно время и одно место для того, чтобы противостоять российскому реваншизму. Время - сейчас. Место - Украина".

5 марта представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила,что 6 марта, в Международном суде ООН начнутся первые слушания по иску Украины против России.

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