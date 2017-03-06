Канада направила в Украину 200 армейских тренеров

Канадские армейские инструкторы прибыли с целью поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках операции UNIFIER

За выходные в Украину из Канады на ротацию отправились две сотни канадских военнослужащих, которые будут тренировать украинских военных до середины марта. Об этом заявили в канадском оборонном ведомстве, передает Укринформ.

"В сотрудничестве с нашими союзниками, Канада гордится своей помощью Украине и соблюдением обязательств по проведению этой важной тренировочной миссии... Передаю наилучшие поздравления тем, кто отправляется в Украину с целью поддержки ВСУ в рамках операции UNIFIER", - заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

Около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Их мандат завершается 31 марта 2017, поэтому во время визита канадского премьер-министра Джастина Трюдо в Киев президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине. Пока официального ответа на этот запрос с Оттавы не поступало.



Читайте также: Порошенко: Канадские военные инструкторы останутся в Украине

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.