В Соломенском суде рассмотрят отвод судьи по делу Насирова

В САП отметили, что ходатайство об отводе будет рассматривать судья Букина

Соломенский районный суд Киева сегодня в 10:30 рассмотрит ходатайство об отводе судьи Александра Бобровника, который должен был избрать меру пресечения для отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом LIGA.net сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП отметили, что ходатайство об отводе будет рассматривать судья Елена Букина.

Вчера, 5 марта, на заседании по избрании Насирову меры пресечения сторона защиты заявила отвод судье Александру Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен был другой судья, однако, как оказалось, в тот день он отсутствовал. В результате в судебном заседании был объявлен перерыв до 6 марта. В тот же день пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко сообщила, что заявление защиты Насирова об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник в Апелляционном суде Киева.

В полночь 6 марта истек срок временного содержания главы ГФС под стражей, в связи с чем его должны были отпустить. В то же время еще с вечера 5 марта под судом собрались митингующие, которые заблокировали здание и потребовали продолжения заседания.

Позже адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что его подзащитный согласился на то, чтобы сотрудники НАБУ и САП круглосуточно вели за ним наблюдение до решения суда.

Ночь на 6 марта чиновник провел в здании суда.

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